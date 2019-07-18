Niğde’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Niğde’de bir masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda 1’i Bulgaristan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.18 Temmuz 2019 Perşembe 11:46
Niğde’de bir masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda 1’i Bulgaristan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü i Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında Selçuk Mahallesi’ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde bulunan Leyla U., Bulgar Danıela E. ve Abdullah T.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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