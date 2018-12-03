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Niğde'de kurtarılan kadın dağcı Adana'da tedavi altına alındı

Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan ve ekiplerce kurtarılan Hilal İşcan, yaşadıklarını anlattı- Hilal İşcan:- "Arkadaşımın orada olmuş olması daha kötü. Şu an bilmiyorum, birşey söyleyemiyorum inşallah sağ salim çıkar tek isteğim o"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
Niğde'de kurtarılan kadın dağcı Adana'da tedavi altına alındı

ADANA (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan ve kurtarılan Hilal İşcan, Adana'da tedavi altına alındı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren ve genel sağlık durumu iyi olan İşcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı esnada telefonla görüştüğünü, ne olduğunu anlamadığını, her şeyin bir anda geliştiğini anlattı.

Gece orada beklemenin çok zor ve havanın soğuk olduğunu ifade eden İşcan, "Arkadaşımın orada olmuş olması daha kötü. Şu an bilmiyorum, birşey söyleyemiyorum inşallah sağ salim çıkar tek isteğim o." diye konuştu..

Olayı anlatan ve dün saat 17.00 civarında çığın düştüğünü belirten İşcan, şöyle devam etti:

"Hemen 112'yi aradım. Ekipler geldi, daha sonra helikopter geldi. Ben çığın arkasından arkadaşıma bakmak için aşağı atladım ve uçurumda mahsur kaldım. Çığın düştüğü yer sıkıntılı, kayalık bir yerdi. Oraya kadar arkadaşıma baktım ama ondan sonrasına bakamadım. Ekip gece olduğu için beni alamadı, ortam müsait olmadığı için. Bugün aldılar."

O an panikle ve arkadaşını bulmak için yerini değiştirdiğini dile getiren İşcan, bu bölgeye ikinci tırmanışı olduğunu kaydetti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Görür de Hilal İşcan'ın geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kadın dağcının uzun süre soğuğa maruz kalması nedeniyle hemen tetkiklerinin yapıldığını belirten Görür, "Şimdilik durumu iyi, gerekli tedavimize başladık. Acilimizin travma alanında üçüncü basamak hastanemizde takip altında. Genel durumu iyi. Görünen herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah daha da iyi olacaktır." dedi.

Görür, kadın dağcının bugün hastanede gözlem altında tutulacağını söyledi.

- Olay

Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan dağcılardan Mustafa Kemal Karakoç dün çığ altında kalmış, Hilal İşcan ise aynı bölgeden çıkamamıştı. Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Adana'dan havalanan askeri helikopter de bölgedeki çalışmalara katılmıştı. Hilal İşcan ekiplerce sabah saatlerinde kurtarılmıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
  1. Adana

YORUM YAZ

  • AdanalıAdanalı55 dk önce
    Bütün suç Ak Parti ve Hükümetin suçu kardeşim niye oralara kar püreme araçları ile temizlemiyorsunuz yahu? Bu masum DAĞ cılar telef oluyor nerde Devlet nerde Hükümet böyle giderse Dağcılardan Hükümete oy yok.
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