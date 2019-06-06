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Niğde’de ki 2 kişinin öldüğü araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Niğde’de geçtiğimiz gün iki arkadaşın hayatını kaybettiği kazanın hemen ardından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

06 Haziran 2019 Perşembe 17:34
Niğde’de ki 2 kişinin öldüğü araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Niğde’de geçtiğimiz gün iki arkadaşın hayatını kaybettiği kazanın hemen ardından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.


Fertek Mahallesinden Niğde merkez istikametini seyir halin olan M.G. yönetimindeki 34 CBM 337 otomobil orta refüje çarptıktan sonra alev aldı. Olayı gören vatandaşlar yolcu olan A.A’yı alevler içerisinde kalan otomobilden çıkardı. Ancak sürücü M.G.’yi alevler içerisinden kurtaramadı. Meydana gelen kazanın hemen ardından çekilen videoda itfaiye ekipleri alevler içerisindeki otomobili söndürmesi görüntüler arasında yer aldı.


Hayatını kaybeden M.G. Çiftlik ilçesinde, A.A. İsa Gaziantep Islahiye’de toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:34
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