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Niğde'de karı kocayı dolandıranlar tutuklandı

Kendilerini jandarma olarak tanıtıp, karı kocayı dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

15 Mart 2019 Cuma 10:11
Niğde'de karı kocayı dolandıranlar tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırdıkları karı kocanın para ve altınlarını aldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Ulukışla ilçesine bağlı Emirler köyünde yaşayan Ümmügülsüm (67) ve eşi Mustafa Ö'yü (70) telefonla arayıp, suça karıştıkları gerekçesiyle evdeki para ve altınları isteyerek dolandırıcılık yapan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ulukışla Adliyesine sevk edilen M.V.A, M.M.G, H.U.K. ve L.V, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Ümmügülsüm ve eşi Mustafa Ö'yü telefonla arayan ve kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, suça karıştıkları gerekçesiyle evdeki para ve altınları incelemek üzere sivil ekip göndereceğini, evden ayrılmamaları ve kimseyle görüşmemeleri gerektiğini söylemiş, daha sonra eve gelen 4 şüpheli, çiftin 800 avro, 9 bin lira ve altınlarını almıştı.

Çifti, bankadaki paralarını da çekmeleri için yönlendirerek evden ayrılan M.V.A, M.M.G, H.U.K. ve cezaevi firarisi L.V, İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, tarafından yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:11
  1. Niğde
  2. telefon dolandırıcılığı

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