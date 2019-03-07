Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmeleri
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı, 13 yaşındaki çocuk kurtarılamadı07 Mart 2019 Perşembe 14:43
NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişiden biri öldü.
Niğde merkeze bağlı Kiledere beldesinde Gülşen (31), Büşra (5), Gül Mecburiye (13) ve Buğlem Tereci (1), Edikli beldesinde Muhammed (13), Ayşegül (15) ve Ayşe Sarıtaş (68), Değirmenli beldesinde de Yalçın (32) ve Nazife Arısoy (20), evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 9 kişiden Muhammed Sarıtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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