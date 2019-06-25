Niğde’de iş yeri yangını Niğde’de apartman altında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Niğde’de apartman altında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın altındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmana yayıldı. Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi, bazıları ise apartmana girerek vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın esnasında apartmandakiler tahliye edildi. Hamile bir kadının tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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