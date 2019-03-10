Niğde'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ramazan T. (16) yönetimindeki plakasız motosiklet, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesinde, Mustafa Z'nin (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.10 Mart 2019 Pazar 22:33
Ramazan T. (16) yönetimindeki plakasız motosiklet, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesinde, Mustafa Z'nin (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletler şarampole devrildi.
Kazada, Ramazan T. olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Z, yaralandı.
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Z'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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