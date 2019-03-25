0553 313 94 23

Niğde’de horoz dövüştürenlere baskın

Niğde’de horoz dövüştürdüğü iddia edilen bir derneğe baskın düzenleyen polis, 34 kişiyi gözaltına alındı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:19
Niğde’de horoz dövüştürenlere baskın

Niğde’de horoz dövüştürdüğü iddia edilen bir derneğe baskın düzenleyen polis, 34 kişiyi gözaltına alındı.


Niğde’de faaliyet gösteren bir dernekte horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Bakında polis, dernek içinde horoz dövüşü amacıyla gizli bir bölüm ve arena ile tribün oluşturulduğunu belirledi. Horozlar dövüşürken suçüstü yapan polis, dernek sorumlusu Y.T. ile 33 kişiyi gözaltına aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan Domagoj Vida kararı!
    1. Beşiktaş'tan Domagoj Vida kararı!
    2. Çelikcan: "Durmak yola devam diyerek..
    3. Oyuncak kumbarasıyla çocukları..
    4. "Kendi insanımıza güvenmemiz gerekir"
    5. Vali Sonel, şehit aileleri ve..
    6. Ömer Günel; “Birbirimize karşı dürüst..
    7. Fırtına ormanı yaktı
    8. Özbek seçim çalışmalarına gece de..
    9. İşsizlik ile ilgili 46 bin 375 habere..
    10. Antik Kent’e ziyaretçi akını
    11. Bu vitaminin eksikliği hayatı..
    12. Şahin: “Herkesin başkanı olacağım”
    13. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
    14. İlkokul öğrencileri için ‘Robotik..
    15. Ürdün Kralı Romanya ziyaretini iptal..
    16. Bakan Selçuk depremi valilik..
    17. Kayseri Dart takımları umut veriyor
    18. "Rusya ile pasaportsuz seyahat için..
    19. "Minik Maker'lar İş Başında"..
    20. Milli maç öncesi trafik tedbirleri
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı