THY- Euroleague
0553 313 94 23

Niğde'dehırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

04 Aralık 2018 Salı 19:04
Niğde'dehırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, polis, 20-30 Kasım tarihlerinde 3 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayının faillerini yakalamak üzere çalışma başlattı.

Ekipler, üç hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen S.S.Ç, A.A ve M.C.A.'yi gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine verilirken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise tutuklandı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:04
  1. HIRSIZLIK
  2. Niğde

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol: Erkekler Süper Lig
    1. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    2. "Nükleer anlaşmayla İran 2 sene nefes..
    3. Emeklilere 3 müjde birden! İkiye..
    4. Galatasaray'dan Kulüpler Birliği Vakfı..
    5. Mide kanaması büyük risk
    6. Düzce'de dehşet olay! Dükkanında..
    7. BM İsveç'teki Yemen barış..
    8. CHP Ankara ilçe belediye başkan..
    9. Restorasyon sonrası tarihi camide..
    10. Barcelona'da Rafinha 6 ay yok
    11. Karabük milletvekilleri Bakan Selçuk'u..
    12. Vücuduna kilolarca eroin sarılmış..
    13. Set üstü ocakve fırınları..
    14. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    15. Her 100 çocuktan birinde kalp..
    16. KPSS davasında iki sanığa hapis
    17. Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği..
    18. FETÖ'nün "eyalet imamının"..
    19. TBMM Genel Kurulu
    20. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz