Niğde'dehırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Niğde'dehırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı04 Aralık 2018 Salı 19:04
NİĞDE (AA) - Niğde'de farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, polis, 20-30 Kasım tarihlerinde 3 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayının faillerini yakalamak üzere çalışma başlattı.
Ekipler, üç hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen S.S.Ç, A.A ve M.C.A.'yi gözaltına aldı.
Ele geçirilen malzemeler sahiplerine verilirken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise tutuklandı.
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