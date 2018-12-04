Niğde'dehırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, polis, 20-30 Kasım tarihlerinde 3 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayının faillerini yakalamak üzere çalışma başlattı.

Ekipler, üç hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen S.S.Ç, A.A ve M.C.A.'yi gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine verilirken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise tutuklandı.