Niğde’de fuhuş operasyonu Niğde’de polis ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 3’ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde’de polis ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 3’ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışma kapsamında 3 kadının fuhuş yaptığı ihbarını aldı. Ekipler, gerekli delillerin toplanmasının arından fuhuş yapılan evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda T.K, Ü.K, S.K isimli kadınlar ve B.Ş gözaltına alındı.

4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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