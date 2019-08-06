Niğde’de FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında, Ö.Y. ve Bylock kullanıcısı olan C.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi Ö.Y.’yi bir adrese yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Bylock kullanıcısı olan C.Ö. ise sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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