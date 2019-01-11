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Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu

Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

11 Ocak 2019 Cuma 18:18
Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen C.A'yı Eskisaray Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 18:18
  1. bir tutuklama
  2. FETÖ/PDY
  3. Niğde

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