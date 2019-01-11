Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu
Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı11 Ocak 2019 Cuma 18:18
NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen C.A'yı Eskisaray Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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