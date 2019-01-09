Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu
Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı09 Ocak 2019 Çarşamba 15:21
NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen eski polis E.H, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kemerhisar beldesinde gözaltına alındı.
Öte yandan, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.T. Y. de Efendibey Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YORUM YAZ