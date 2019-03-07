Niğde’de FETÖ’nün sözde il imamına 6 yıl 3 ay hapis cezası Niğde’de FETÖ’nün sözde "il imamı" olduğu öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Niğde’de FETÖ’nün sözde "il imamı" olduğu öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

1 Temmuz 2018 yılında yakalanarak tutuklanan örgütün sözde ’il imamı’ olduğu öne sürülen C.A’nın Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık C.A. ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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