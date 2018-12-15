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Niğde'de feci kaza! Takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:57
Niğde'de feci kaza! Takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Nevşehir karayolunun 5. kilometresinde Veysi Bor (38) yönetimindeki 51 KF 191 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada Veysi Bor hayatını kaybederken 8 yaşındaki kızı Ecrin Zeynep Bor ağır yaralandı, eşi Mine Bor’un ise durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 23:57
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  2. Nevşehir
  3. bor
  4. trafik kazası

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