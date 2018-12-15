Niğde'de feci kaza! Takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Nevşehir karayolunun 5. kilometresinde Veysi Bor (38) yönetimindeki 51 KF 191 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada Veysi Bor hayatını kaybederken 8 yaşındaki kızı Ecrin Zeynep Bor ağır yaralandı, eşi Mine Bor’un ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.