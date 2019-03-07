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Niğde'de eski savcının öldürülmesi davasında karar

Eski savcı Serhat Yağmur'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi

07 Mart 2019 Perşembe 17:51
Niğde'de eski savcının öldürülmesi davasında karar

NİĞDE (AA) - Niğde'de, eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'u öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Adnan Akçin, maktulun eşi Deniz Yağmur ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Akçin'e "tasarlayarak adam öldürme" suçundan müebbet hapis, "ölünün üzerinden hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verdi.

Niğde ve Konya'da savcılık yapan Serhat Yağmur, görevinden istifa ettikten 2 yıl sonra 3 Eylül 2018'de, Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanda tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Adnan Akçin, cinayetin ardından yardım etmesi için telefonla aradığı bir arkadaşının ihbarıyla yakalanıp tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:51
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