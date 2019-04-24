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Niğde'de eğlence merkezinde silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:19
Niğde'de eğlence merkezinde silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırlık mevkisindeki bir eğlence merkezinde, S.D. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle S.D, tabancayla ateş etmeye başladı.

Kurşunların isabet ettiği Ömer Yıldırım (40), Serdar Altın (41), Yasin Can (19), Murat Duyar (43), Fatih Vezir (36) ve Fatih Akpınar (23) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serdar Altın ve Ömer Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Vezir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, S.D'yi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:19
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