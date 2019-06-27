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Niğde’de drone ile trafik kontrolü

Niğde’de polis ekipleri ‘drone’ ile sürücüler üzerinde emniyet kemeri uygulaması yaptı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:44
Niğde’de drone ile trafik kontrolü

Niğde’de polis ekipleri ‘drone’ ile sürücüler üzerinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Kural ihlali yapan 67 araç sürücüsüne trafik cezası yazıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye genelindeetkin olarak yapılan trafik KontrolleriNiğde’de dearalıksız devam ediyor. Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri şehrin belirli noktalarında belirli saatlerde ‘drone’ ile trafik uygulaması yapmaktadır.


Uygulamada sürücülerin, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, trafik ışıklarına uymama, trafik güvenliğine ve düzenine uymama, yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.


Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İmam hatip meydanında ‘drone’ ile yapılan trafik uygulamasında 287 araç kontrol edilirken, emniyet kemeri takmayan 67 araçsürücüsünecezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.


Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Denetim ve kontrollerimiz aralıksız olarak sürdürülecek ve yapılan ihlallere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına devam edilecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:44
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