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Niğde’de dolu meyve ağaçları ve ekili alanları vurdu

Niğde’de dün yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, meyve bahçeleri ve ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Niğde’de dolu meyve ağaçları ve ekili alanları vurdu

Niğde’de dün yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, meyve bahçeleri ve ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Bahçeli ve Kemerhisar beldelerinde ev ve araçlarda da hasar oluştu.


Merkez Sazlıca beldesi, Bor ilçesi, Kemerhisar ve Bahçeli beldeleri ile Seslikaya ve Kaynarca köylerinde yağan dolu nedeniyle meyve ağaçları ve ekili tarlalar zarar gördü. Niğde ve Bor Tarım Müdürlükleri ile Ziraat Odaları ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, dolu yağışı nedeniyle üreticilerin büyük zararı olduğunu ve bölgeyi afet bölgesi kapsamına aldırmak için bakanlıklarla görüşeceğini söyledi. Ergun, ‘‘İstemediğimiz bir olay ama yapacak bir şey yok. Bölgede inceleme yaptım. Afet kapsamına alınması için gerekli yerlere başvuru yapacağız. Yaklaşık 120 bin dekar alanda zarar var. Artık bu sene mahsul alma imkanları yok. Lahana tarlaları tamamen gitmiş durumda. Bunları değerlendireceğiz ve Bakanlığımız bununla ilgili çalışma yapacaktır. Evlerde büyük hasar var, araçlarda zararlar var. İnşallah afet bölgesi ilan ettirebilirsek çiftçilerimiz için çok iyi olacak’’ dedi.


Bor Ziraat Odası Başkanı Nurettin Eriç ise, Ziraat Odası ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin arazide hasar çalışmaları yaptığını ve tespit sonrası ne kadar alanda zarar olduğunu açıklayacaklarını söyledi.


Kaynarca köyünde kavun tarlasında 1 hafta önce diktiği kavun fidelerinin tamamının telef olduğunu söyleyen üretici Sezai Yemişci, ‘‘Köyümüzün genelinde çok zarar var. Hiçbir mahsul kalmadı. 20 bin fide dikmiştim, 50 bin TL civarında zararım var’’ dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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