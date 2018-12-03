THY- Euroleague
0553 313 94 23

Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan biri kurtarıldı

Niğde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan iki dağcıdan biri kurtarıldı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 08:56
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan biri kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan kadın dağcı kurtarıldı.

Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç ile aynı bölgeden çıkamayan Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmaları günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Olay yerinde mahsur kalan Hilal İşcan'a ulaşan ekipler, kadın dağcıyı helikopterle bulunduğu yerden alarak Adana'ya götürdü. 

Diğer dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

Çığ altında kalan Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor. 

Olay yerine gelen Karakoç'un dağcı arkadaşları da destek amaçlı bekliyor. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 08:56
  1. Niğde
  2. Adana
  3. dağcı
  4. niğde
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde'de kurtarılan kadın dağcı Adana'da tedavi altına alındı
    1. Niğde'de kurtarılan kadın dağcı..
    2. Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı..
    3. Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren..
    4. "Cizre'de doğdu, Altaylı oldu"
    5. Sahilde gezerken buldu! 'Bugüne..
    6. Yeni annelere müjde! Devlet teşviki 7..
    7. Alim ve mütefekkir: Hasan Basri Çantay
    8. Asgari ücret ne zaman belli olacak?
    9. "Türkiye Kaşıkçı olayında çok..
    10. Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na..
    11. Bakan Albayrak'tan enflasyon..
    12. Gece haberlerinin görünmeyen..
    13. Bu oyunda "teknik direktör" yürüdükçe..
    14. Paris sokakları savaş alanına döndü
    15. Devlet başkanı iddiaları yalanladı:..
    16. 4 şehit verilen operasyon sonrası, 48..
    17. SGK prim geri alma nasıl yapılır?
    18. MEB'den "yapay zeka" temalı..
    19. Bedensel engellilerden organ bağışı
    20. Esed'in bombaları Suriyeli Meryem'i..
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'