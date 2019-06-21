0553 313 94 23

Niğde’de çeşitli suçlardan aranan 149 kişi tutuklandı

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan 438 kişi yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 11:01
Niğde’de çeşitli suçlardan aranan 149 kişi tutuklandı

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan 438 kişi yakalandı.


Yakalananların 149’u tutuklandığı açıklandı.


Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği Ekipleri araması bulunan şahıslara yönelik 5 ay içerisinde yaptığı çalışmada 438 kişi yakalandı. Yakalananlardan 149’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri: “Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir” ifadelerini kullandılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinekle yoğun mücadele devam ediyor
    1. Sinekle yoğun mücadele devam ediyor
    2. Babel'den bomba açıklama! Galatasaray..
    3. Devrek Belediyesi ekipleri görev..
    4. Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    5. Karaman’da uyuşturucudan adliyeye sevk..
    6. Camda intihar pazarlığı
    7. Nehirde kaybolan genci balık adamlar..
    8. Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6..
    9. FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    10. Şehit lider Muhammed Mursi için..
    11. İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu!..
    12. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    13. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    14. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    15. Yabancı uyruklu kadın boğularak..
    16. Özalp ilçesinde korkutan görüntü
    17. Altındağ’da yenilenen su parkı açılıyor
    18. Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt..
    19. Celal Baba Türbesi’nin son durumu..
    20. Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak..
    21. Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç..
    22. Selde hayatını kaybedenlerin..
    23. Gürcistan Parlamento Başkanı..
    24. Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    25. Michelin, telematik sağlayıcısı..
    26. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    27. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    28. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    29. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    30. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı