Niğde’de çeşitli suçlardan aranan 149 kişi tutuklandı Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan 438 kişi yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan 438 kişi yakalandı.

Yakalananların 149’u tutuklandığı açıklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği Ekipleri araması bulunan şahıslara yönelik 5 ay içerisinde yaptığı çalışmada 438 kişi yakalandı. Yakalananlardan 149’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri: “Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir” ifadelerini kullandılar.

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