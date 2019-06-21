Niğde’de çeşitli suçlardan aranan 149 kişi tutuklandı
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan 438 kişi yakalandı.21 Haziran 2019 Cuma 11:01
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan 438 kişi yakalandı.
Yakalananların 149’u tutuklandığı açıklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği Ekipleri araması bulunan şahıslara yönelik 5 ay içerisinde yaptığı çalışmada 438 kişi yakalandı. Yakalananlardan 149’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri: “Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir” ifadelerini kullandılar.
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