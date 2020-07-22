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Korona Virüs

Niğde'de Çamardı'ya bağlı Eynelli köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Niğde'de Çamardı'ya bağlı Eynelli köyü, koronavirüs vaka sayısının birden çok olması ve temaslıların fazlalığı nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 11:05:00 -
Niğde'de Çamardı'ya bağlı Eynelli köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Niğde'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının birden çok olması ve temaslıların fazlalığı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Eynelli köyünün 14 gün karantinaya alındığı belirtildi.

Vatandaşlara uyarı

Açıklamada, buradaki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemesi, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmaması, izolasyon kurallarına uyması gerektiği kaydedildi.

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