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Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek:- "Önümüzdeki hafta sonu hava şartlarının tekrar düzeleceğini öngörüyoruz. Ümit ediyorum ki çalışmamız neticesinde kayıp dağcı Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşabiliriz"

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:05
Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Aladağlar'da tırmanış yaparken çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmalarına hava koşullarının düzelmesinin beklendiği hafta sonu yeniden başlanacağını bildirdi.

Şimşek, dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un çığ altında kalmasıyla ilgili Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde AFAD Müdürü Şevki Türk, Dağcılık İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, AKUT İl Temsilcisi Nedim Urcan ve profesyonel dağcı Arif Öztürk ile toplantıda bir araya geldi.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Şimşek, hava şartlarının kötüleşmesi ve arama kurtarma ekibi için ikinci bir çığ tehlikesi söz konusu olması nedeniyle çalışmalara dün ara verildiğini aktardı.

Şimşek, "Biz, çalışan ekibin güvenliğini de düşünmek durumundayız ve bu bağlamda çalışmalara ara verdik. Önümüzdeki hafta sonu hava şartlarının tekrar düzeleceğini öngörüyoruz. Bu toplantımızda da önümüzdeki hafta sonu başlatacağımız arama kurtarma çalışmalarının yöntemini, stratejisini ve kimlerle hangi noktaya yoğunlaşacağımızı konuşacağız. Ümit ediyorum ki bu çalışmamız neticesinde kayıp dağcı Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşabiliriz." dedi.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Aladağlar'da, Eznevit mevkisinde 3 gün önce tırmanış yapan 2 dağcıdan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, bölgede mahsur kalan Hilal İşcan ise askeri helikopterle kurtarılıp Adana'ya götürülmüştü. Karakoç'u arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ara verilmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:05
  1. Niğde

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