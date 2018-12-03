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Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması

Aladağlar'a tırmanırken çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmalarına ara verildi- AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan:- "Niğde'de alan araması yapan bir arkadaşımız var. Onu helikopterle zirveye yakın bir yere götürürsek elektronik cihazlarla arama yapacağız. Dedektörün 1-1,5 metreye kadar sinyal alabileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda elimizdeki bilgiye göre Mustafa'nın bacağında platin var. Bu, sinyal almamızı kolaylaştırabilir"

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:55
Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken çığ altında kalan dağcıyı arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşmak için çok sayıda ekibin sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir çaba sarfettiğini söyledi.

Havanın kararması ve hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle çalışmalara ara verildiğini belirten Urcan, "Şu an havanın kararması ve arazide havanın çok soğuk olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına büyük ölçüde ara verildi. Yukarıda 6-7 kişilik bir ekip kaldı. Onlar çadırda kalacak. Yapabilecekleri ölçüde aramaya devam edecek. Onların dışındaki tüm ekipler dağ evine döndü." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarının büyük bir alanda yapıldığının altını çizen Urcan, "Çığ, 800 metre uzunluğunda 15-20 metre genişliğinde bir dere yatağını doldurmuş. Bu dere yatağının üzerindeki bölümde ise daha büyük bir çığ mevcut. Bu bölgenin yarısını sondalarla taradık. Bir bölümü de gözle tarandı." ifadelerini kullandı.

"Yarın muhtemelen Erzurum'dan gelen ekip, dedektörle arama yapacak." diyen Urcan, şunları kaydetti:

"Niğde'de alan araması yapan bir arkadaşımız var. Onu helikopterle zirveye yakın bir yere götürürsek elektronik cihazlarla arama yapacağız. Dedektörün 1-1,5 metreye kadar sinyal alabileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda elimizdeki bilgiye göre Mustafa'nın bacağında platin var. Bu, sinyal almamızı kolaylaştırabilir."

Öte yandan, Karakoç'un babası Mehmet ve kardeşi Ahmet Karakoç da bölgede ekiplerin çalışmalarını takip ediyor.




Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:55
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