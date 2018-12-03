Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan kadın dağcı kurtarıldı.

Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç ile aynı bölgeden çıkamayan Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmaları günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Olay yerinde mahsur kalan Hilal İşcan'a ulaşan ekipler, kadın dağcıyı helikopterle bulunduğu yerden alarak Adana'ya götürdü.

Çığ altında kalan Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay yerine gelen Karakoç'un dağcı arkadaşları da destek amaçlı bekliyor.

Dün, Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan dağcılardan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, Hilal İşcan ise aynı bölgeden çıkamamıştı. Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Adana'dan havalanan askeri helikopter de bölgedeki çalışmalara katılmıştı.