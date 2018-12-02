Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı
Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildi02 Aralık 2018 Pazar 18:59
NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan 2 dağcıdan birisi çığ altında kaldı.
Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışmaları için Konya'dan askeri helikopter çağrıldığı öğrenildi.
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