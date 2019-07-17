Niğde’de ay tutulması Niğde’de Fotoğraf Sanatçısı Fatih Kızılkaya “Parçalı Ay Tutulması” fotoğraflarını çekti.

Niğde’de Fotoğraf Sanatçısı Fatih Kızılkaya “Parçalı Ay Tutulması” fotoğraflarını çekti.

Türkiye’den de takip edilebilen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34’te gerçekleşmeye başlarken ay tutulması öncesinde Niğde’de kızıla bürünen ay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Fotoğraf Sanatçısı Fatih Kızılkaya, “Ay tutulmasının fotoğrafını çekiyorum. Kısıtlı astronomi olaylarından bir tanesinin dünyanın yüzde 65’lik karartı bölgesinde kaldığını tahmin ettiğimiz ayın portre fotoğraflarını çektim. Güzel kareleri paylaşmak için fotoğraf çekimini yapacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.