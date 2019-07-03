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Niğde’de ana cadde vatandaşlar için trafiğe kapatılacak

Niğde’de ‘Sağlıklı Şehir’ projesi başlıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
Niğde’de ana cadde vatandaşlar için trafiğe kapatılacak

Niğde’de ‘Sağlıklı Şehir’ projesi başlıyor. Proje kapsamında 1 yıl süreyle Cuma ve Cumartesi günleri Niğde’nin en işlek caddesi trafiği kapatılarak insanların yürüyüş yapması planlanıyor.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde il Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu’nun katılımı ile imzalanan protokol kapsamında bir yıl süresince devam edecek Sağlıklı Şehir projesinin startı verildi.


Toplumun sağlıklı yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile toplum sağlığının geliştirilmesiniamaçlayan projenin protokol töreni valilik makamında gerçekleştirildi.


Niğde Valiliği koordinesinde Niğde Belediyesi ve Niğde İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilecek proje ile Niğde Doktor Sami Yağız Caddesi Cuma ve Cumartesi günleri 21:00-24:00 saatleri arasında haftanın iki günü trafiğe kapatılarak cadde üzerinde kurulan stantlarla ve yapılacak çeşitli etkinliklerle vatandaşlara sağlıklı yaşam hakkında bilgi verilmesi hedefleniyor.


Niğde’de yaşayan tüm bireylerin sağlık düzeylerin artırılması için toplum genelinde sağlık okuryazarlığın artırılması ve gerekli çevresel düzenlemelerinin yapılmasını amaçlayan Sağlıklı Şehir Projesi, Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Genç, Sağlıklı Kadın, Sağlıklı Yaş Alma ve Sağlıklı Çevre adı altında 5 ana başlıktan oluşuyor.


Proje kapsamında; başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere tüm çocukları kapsayacak şekilde düzenli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, hijyen, uyku düzeni, güvenli internet, psikososyal gelişimin iyileştirilmesi, ağzı diş sağlığı gibi konularda eğitimler verilerek ve aktiviteler düzenlenerek sağlık okur-yazarlığının oluşturulması ve sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
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