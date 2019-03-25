Niğde’de 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Niğde’de sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4’ü çocuk 8 kişi zehirlendi.25 Mart 2019 Pazartesi 11:34
Niğde’de sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4’ü çocuk 8 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre il genelinde rüzgarlı hava nedeniyle ZülbiyeA. (32), Ganime K. (27),Ravza A. (9 ), 3 aylık Muhammed A.,Münüsü Ö. ( 74), Hatice Ö.(33),Aleyna D.(11) ve Melih Ö.(5) sobadançıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen 8 kişi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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