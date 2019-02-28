Niğde’de 69 bekçi göreve başladı

Niğde merkez ile ilçelerdeki çarşı ve mahallelerde görev yapacak 69 bekçi törenle göreve başladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Sungurbey Polis Merkez Amirliğinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bekçilere görevlerinde başarılar diledi. Bekçilerin görevlerinin çok kutsal olduğunu belirten Vali Şimşek, onurlu ama aynı zamanda zorlu bir yolculuğu çıktıklarını söyledi. Şimşek, mahallelerdeki vatandaşların huzuru, asayişi, canı, malı ve namusunun bekçilere emanet olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Sizler gece-gündüz, kar-kış, soğuk-sıcak demeden görevlerinizi onlar huzur içinde uyurken ifa edeceksiniz. Bu görevi sizlerden beklendiği şekilde layıkıyla yerine getireceğinize canı gönülden inanıyorum. Sizlere tavsiyem o dur ki, hiçbir zaman kanunlardan ayrılmayın. Üniformanızın, belinizdeki silahın cazibesine kapılıp, vicdanınızı bir kenara bırakarak görevinizi farklı şekilde ifa etmeyin. Her zaman amirlerinizden emir alın, başka bir yerden emir almayın. Her zaman vicdanınızın sesini dinleyin. Allah yar ve yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun.”

Kent merkezinde görev yapacak 45, Bor ilçesinde 16 ve Ulukışla ilçesinde 8 bekçi göreve başladı. Törene, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir ve şube müdürleri katıldı.