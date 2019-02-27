Niğde’de 69 bekçi göreve başladı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde merkez ile Bor ve Ulukışla ilçelerinde mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 69 bekçinin mesleki eğitimlerini tamamlamasının ardından göreve başladığını söyledi.

Niğde’de çarşı ve mahalle bekçiliği meslek içi eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan bekçilerin bir müddet intibak süresi olacağının altını çizen Vali Yılmaz Şimşek, “Bekçilerimiz, bu intibak süresi boyunca tecrübeli polislerle birlikte motorize ekiplerde görev alacaklar” dedi. Sokakların güvenliğinin sağlanması ve gece meydana gelebilecek olaylara karşı suçların önlenmesi konusunda bekçilerin uzun bir süreden sonra güvenlik hayatına tekrar kazandırılmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz Şimşek; "Bekçilerin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla uzun bir süre sonra geri dönen bekçiler, vatandaşlarımıza huzur ve güven sağlayacak” dedi. 69 Çarşı ve mahalle bekçisinden 45’inin Niğde il merkezinde, 16’sının Bor, 8’inin ise Ulukışla ilçesinde görev alacağını belirten Vali Yılmaz Şimşek; 16 bekçinin ise eğitimleri tamamlanmasının ardından Çamardı, Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde önümüzdeki günlerde görev alacağını belirterek şunları söyledi;

“Genel güvenliğin ve kamu düzeninin devamlığının sağlanması amacıyla ve olayların önlenmesi, soruşturulması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ile suçların en aza indirilmesi, yaşanmakta olan sosyal ve ekonomik kayıpların önlenmesi açısından kolluk kuvvetlerinin görevlerini daha etkin yürütülmesi hedeflenerek; alan hakimiyetinin artırılması, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşımızla irtibat kurarak sürekli işbirliği ile önleyici tedbirler alınarak ihbar ve şikayetlerin daha hızlı değerlendirilmesi, vatandaşlarımızın güvenlikle ilgili talep ve beklentilerinin en kısa sürede karşılanması ile güvenlik hizmetleri kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla içişleri bakanlığımız tarafından çarşı ve mahalle bekçi alımı planlanmıştır.”