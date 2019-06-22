Niğde’de 4’üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Niğde’de apartmanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Yağmur’dan acı haber geldi.

Niğde’de apartmanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Yağmur’dan acı haber geldi.

Edinilen bilgiye göre, ÇayırMahallesinde 6 katlı apartmanın 4’üncü katının penceresinden aşağı bakan 2 yaşındaki Yağmur Ş. isimli çocuk düştü. Ağır yararlanan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük Yağmur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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