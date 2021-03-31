İslam dinine göre bir kişinin ibadetlerden sorumlu olabilmesi için ergenlik dönemine ulaşması ve akil baliğ olması gerekir. Bu şartları taşıyan insanlar, Ramazan ayında tutulan oruç ibadetinden de sorumludurlar. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle, insanlar bulunduğu ilin imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, Niğde Ramazan imsakiye 2021 imsak vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Niğde imsak ve iftar vakitleri ne zaman?