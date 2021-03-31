Niğde Ramazan imsakiye 2021 imsak vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Niğde imsak ve iftar vakitleri ne zaman?
İslam dinine göre bir kişinin ibadetlerden sorumlu olabilmesi için ergenlik dönemine ulaşması ve akil baliğ olması gerekir. Bu şartları taşıyan insanlar, Ramazan ayında tutulan oruç ibadetinden de sorumludurlar. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle, insanlar bulunduğu ilin imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, Niğde Ramazan imsakiye 2021 imsak vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Niğde imsak ve iftar vakitleri ne zaman?
Allah’ın emir ve yasakları, insanlığın iyiliği içindir. Bu durum İslam alimleri tarafından görüş birliğiyle de kabul edilmiştir. Orucun hem ruh hem de beden sağlığına çok önemli faydaları dokunmaktadır. Ramazan ayına girmemize sayılı günler kaldığından dolayı imsak ve iftar vakitleri merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Niğde İmsakiyesi 2021
Niğde'de ilk imsak 04.36'de ilk iftar 19.22'de olacak.