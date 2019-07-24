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Niğde polisinden sahte alkol operasyonu

Niğde’de polis ekipleri tarafından sahte alkol satışlarına yönelik yapılan operasyonda 123 şişe sahte alkol ele geçirildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:29
Niğde polisinden sahte alkol operasyonu

Niğde’de polis ekipleri tarafından sahte alkol satışlarına yönelik yapılan operasyonda 123 şişe sahte alkol ele geçirildi.


Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri ülke genelinde yaygınlaşan ve Niğde’de de ölümlere sebebiyet veren usulsüz şekilde üretilen merdiven altı sahte alkol üretimi ve ticaretini yapan şahıslar üzerine 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda R.A’ya ait bahçe evinde 50 adet pet şişelerde rakı, 40 adet cam şişelerde el yapımı viski, 30 adet cam şişelerde etil alkol, 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Bir iletişim işleri yapan işyerinde yaptığı aramada ise 1 adet rakı, 3 adet etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili R.A gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:29
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