Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 5 bin 656 öğrenci alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 5 bin 656 öğrenci alacak.

Ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için öğrenci kontenjanları Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenirken ayrıca 5 bölüme ise ilk kez öğrenci alımı yapılacak. Üniversite yeni dönemde yani 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında, 2580’i Ön Lisans, 3076’sı Lisans olmak üzere toplamda 5656 yeni öğrenci kontenjanı tanındı. Daha önce öğrenci alımları durdurulan bölümler ise yeniden öğrenci alımı yapacak.

2019-2020 Eğitim- Öğretim yılında, üniversite yönetimimizin de yoğun çabaları sonucunda, araştıran, sorgulayan, katılımcı, evrensel düşünebilen, etik ve kültürel değerlere sahip bireyler yetiştirmek; bilim, teknoloji ve sanatın gelişmesini sağlayarak, çevreye saygı bilinci ile ülke ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunma misyonu ile sürekli gelişmeyi hedefleyen üniversitemize, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Gazetecilik, Resim (Güzel Sanatlar Fakültesi), Aşçılık ve Optisyenlik bölümleri için ilk kez öğrenci alımı yapılacak. Yeni bölümlerimizde kontenjanlar, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü için 60, Gazetecilik Bölümü için 70, Resim (Güzel San. Fakültesi) ve Optisyenlik Bölümü için 40 ve Aşçılık Bölümü için 30 olarak belirlendi.

Daha önceki yıllarda öğrenci alımı durdurulan Kimya, Giyim Üretim Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Mekatronik (İkinci Öğretim), Otomotiv Teknolojisi ve Radyo ve TV Teknolojisi bölümlerimize 2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımı yapılacaktır.

Kimya ve Giyim Üretim Teknolojisi bölümleri 20, Otomotiv Teknolojisi 30, Elektronik Teknolojisi, Mekatronik (İkinci Öğretim) ve Radyo ve Televizyon Teknolojisi ise 40’ar öğrenci kontenjanı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yer alacaklar.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar: “Doluluk Oranı Yüksek Yeni Bölümleri Açmaya Çalışıyoruz”

Kontenjanların belirlenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitede ilk kez öğrenci alımı yapılacak bölümlerle ilgili olarak, “Sektörlerin ihtiyacı olan ve doluluk oranı yüksek olan bölümler açmaya gayret ediyoruz. Açtığımız bu bölümler ve burada öğrencilerimize aktardığımız bilgi ve tecrübelerimiz ile hem mezunlarımızın iş bulma olasılıkları artacak hem de sektördeki aranan eleman ihtiyacını da bir nebze gidermiş olacağız. Yeni bölümler, öğrenci yerleşmediği için boş kalan kontenjanları dengelemek bir görevde yerine getirecek. Amaçlarımızdan biri de her türlü altyapıya sahip üniversitemizde ve Niğde’de öğrenci sayımızı en azından mevcut seviyesinde tutmak ve yeni bölümlerin açılması ile artırmaktır” ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitede güçlü, bilimsel ve teknolojik bir altyapı oluşturulduğunun altını çizerek, “Üniversitemizin sahip olduğu akademik yeterlilik ve fiziki imkanlar sayesinde kaliteli bir eğitim-öğretim sunma çabasındayız” dedi ve öğrenci alımlarının daha önceki yıllarda durduğu bölümlere yeniden alım yapılacak olmasının ve akademik birikimlerimizin yeniden açılacak bu bölümlerde, öğrencilerimizin hizmetine sunulacak olmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne , 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında, 2580’i Ön Lisans, 3076’sı Lisans olmak üzere toplamda 5656 yeni öğrenci kontenjanı tanınmıştır. Üniversitemizde ayrıca, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesine yerleşen öğrenciler ile Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik bölümlerine yerleşen öğrencilerimize destek bursu verilmektedir.

Toplamda 10 yurdu bünyesinde barındıran merkez yerleşkemizde, 8.177’si kız öğrenci, 2.467’si erkek öğrenci olmak üzere 10.644 öğrenciye yurtlarda barınma imkanı sunulmaktadır. Yurtlardan 9’u Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde faaliyet gösterirken, Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencilerini misafir etmektedir.