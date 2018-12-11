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Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

11 Aralık 2018 Salı 10:50
Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde ve Manisa'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 15 kişiyi yakaladı.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda çeşitli miktarlarda eroin, esrar, metamfetamin, bonzai ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Niğde Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:50
  1. 15 gözaltı
  2. manisa
  3. Niğde
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