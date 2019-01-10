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Niğde merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

10 Ocak 2019 Perşembe 09:32
Niğde merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden adliyeye sevk edilen 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemiyle sabit, kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşerek örgütsel faaliyette bulundukları ve örgütün "TSK mahrem imamları" ile irtibat kurdukları öne sürülen 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 zanlıdan 6'sı Niğde, Ankara ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:32
  1. 3 il
  2. Adli Kontrol
  3. Ankara
  4. ankeseörlü telefon
  5. Elazığ
  6. FETÖ/PDY
  7. Niğde

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