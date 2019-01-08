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Niğde merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

3 ilde düzenlenen operasyonda, ardışık aramalarla TSK'daki mahrem imamlarla irtibat kurduğu ve örgütsel faaliyette bulunduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı

08 Ocak 2019 Salı 22:48
Niğde merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

NİĞDE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemiyle sabit/kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşerek örgütsel faaliyette bulunduğu ve örgütün TSK mahrem imamları ile irtibat kurdukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde, Ankara ve Elazığ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen üsteğmen L.T, astsubay çavuş E.T, askeri okul öğrencileri B.B, E.K. ve Ç.B. ile muvazzaf uzman çavuş İ.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:48
  1. 6 şüpheli
  2. Ankara
  3. ardışık arama
  4. Elazığ
  5. FETÖ
  6. gözaltı
  7. Niğde

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