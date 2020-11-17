Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" na düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün gizlilik yapısı içinde görev yaptığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilen 25 eski polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.