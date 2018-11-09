Alaaddin Gürpınarkimdir? Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar görevden mi alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin kararla Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar görevinden alındı. Alaaddin Gürpınar kimdir? Alaaddin Gürpınar nereli ve kaç yaşında?

Alaaddin Gürpınar kimdir?

1956 yılında Bayburt’un Arpalı Kasabasında doğdu. İlkokulu 1968 yılında kendi kasabasında bitirdi. 1975 yılında Ankara Gazi İmam Hatip Lisesinden mezuniyetini müteakiben Konya Yüksek İslam Enstitüsüne girdi. 1979 yılında Enstitü’nün Tefsir –Hadis bölümünden mezun oldu. Konya’da özel hocalardan Arapça ve Tefsir dersleri aldı. İlk memuriyetine 1976 yılı sonunda Konya Merkez Polatlar Camii İmam Hatibi olarak başladı. 1980 yılında açılan Vaizlik-Müftülük imtihanını kazanarak Balıkesir-Savaştepe Müftüsü oldu. Burada görevli iken 1982 yılında Kırkağaç Jandarma Alay Komutanlığı nezdinde 4 ay süreli kısa dönem askerlik görevini ifa etti. Aynı yılın sonunda açılan yurtdışı imtihanını kazanarak öğretmen din görevlisi statüsü ile Belçika’ya gitti. 4 yıllık yurtdışı görevi dönüşünde aynı ilçede 2 ay vaizlik yaptıktan sonra 1986 Kasımında Çankırı-Çerkeş Müftülüğüne tayin oldu. Burada 5 yıl görev yaptıktan sonra 1991 yılında Samsun-Havza Müftülüğüne atandı ve burada 7 yıl görev yaptı. 1998 yılında üçlü kararname ile Kastamonu İl Müftülüğü görevine atanan Alaaddin GÜRPINAR, sırasıyla Kilis, Düzce ve Denizli’de İl Müftüsü olarak çalıştı. Görev hayatı boyunca çeşitli başarılarından dolayı Kaymakamlardan, Valilerden, Diyanet İşleri Başkanlarından ve bazı Bakanlardan otuzun üzerinde takdirname aldı. 27.09.2013 tarihinde Niğde’de görevine başlayan İl Müftümüz, iyi derecede Arapça ve Fransızca bilmekte olup, evli ve dört çocuk babasıdır.