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Niğde Hizmet-İş Sendikası Başkanı Demircioğlu’ndan 1 Mayıs Mesajı

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

30 Nisan 2019 Salı 13:32
Niğde Hizmet-İş Sendikası Başkanı Demircioğlu’ndan 1 Mayıs Mesajı

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü nedeniyle bir açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “1 Mayıs kutlamalarının ülkemiz için, çalışanlar için, şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Bir şölen havasında 1 Mayıs’ı inşallah hep birlikte burada gerçekleştireceğiz. Birlik, mücadele ve dayanışma günümüzü tebrik ediyorum” dedi.


Sendika Başkanı Gökhan Demircioğlu; “HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve MEMUR-SEN olarak bu yıl 1 Mayıs kutlamaları Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilecek. Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı olarak bizlerde üyelerimizle birlikte Şanlıurfa ilinde düzenlenecek kutlamalara katılacağız. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın ifade ettiği gibi; ‘1 Mayıs’taki amacımız olan birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu güçlendirmek, taleplerimizi yüksek sesle ifade etmek, tekliflerimizi ve eleştirilerimizi yapmak için her yıl Anadolu’da bir ilde 1 Mayıs kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz’


Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “81 ilde ve tüm Türkiye’deyiz, Meydanlardayız! 2019 yılında yapılacak olan Kamu toplu iş sözleşmelerinde yüksek enflasyonun dikkate alınmasını, işçilerin ve işçi emeklilerinin yüksek enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz. Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, insanca hayat adil bir dünya için alanlardayız. Türkiye için birlikteyiz. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınması için alanlardayız. Bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2019’da Şanlıurfa başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için alanlardayız. Bizler, işsizliğin azalması, istihdamın artması için, güçlü birey ve güçlü toplum için, daha fazla sendikal haklarımız için alanlardayız. Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe, her türlü davranışa hayır diyoruz.


Demircioğlu 1 Mayıs açıklamasında; “İş kazalarının sona erdirilmesini, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızın geriye götürülmemesini, aksine güçlendirilmesini, işsizlikle daha etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır ve yaşanabilir olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz.Üretim ve istihdama dayanan bir kalkınma modeli, adaletli bir gelir dağılımı, daha özgür, daha müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. İstihdam, üretim, yatırım ve örgütlenme diyoruz. İşsizlik mutlak değil, istihdam imkansız değil diyoruz” ifadelerine yer verdi.


Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Ülkemiz üzerine oynanan siyasi ve ekonomik oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine hayır diyoruz. Hayatlarının baharında vatan için şehit olan askerlerimize, polislerimize, korucularımıza ve ülkemizin değişik bölgelerinde teröristlerce yapılan saldırılar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet, milletimize başsağlığı, gazilerimize ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.


Sendika Başkanı Demircioğlu; “Bütün Türkiye’den Emek, Barış, Özgürlük ve Demokrasi İçin Haykırıyoruz! Yaşasın Emeğin Dayanışması! Yaşasın Bağımsız Sendikal Mücadelemiz! Yaşasın Türkiye! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye’de ve Dünyada Tüm Emekçilere Kutlu Olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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