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Niğde Belediyesi İçme Suyu Kayıp Kaçak Denetimlerini Artırdı

Niğde Belediyesi şehir merkezi genelinde fiziki su kayıplarını ve kaçak su kullanımını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 18:00
Niğde Belediyesi İçme Suyu Kayıp Kaçak Denetimlerini Artırdı

Niğde Belediyesi şehir merkezi genelinde fiziki su kayıplarını ve kaçak su kullanımını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.


Şebeke suyu hatlarını tek tek inceleyen Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, borulardaki sızıntı nedeniyle ve kaçak kullanımdan dolayı boşa akan suların kaybını önlemek için gerekli çalışmaları başlattı.


Yaz aylarında yoğun su kullanımı, bahçe sulamaları ve içme suyu kayıp kaçak kullanımı nedeni ile şehir merkezinde suların azalması sonucu, çıkan su sorununun çözümü için harekete geçen Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyunda kayıp kaçak kullanımla ilgili tespit çalışmalarını başlattı. Kayıp kaçak kontrolleri zabıta ekipleri ve su kanalizasyon ekipleri tarafından gözlemlenerek tespit edilen kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacağı Niğde Belediye Başkanlığı tarafından bildirildi.


Kayıp kaçak kullanımla ilgili Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; “Abone olmaksızın Belediyemiz su kuyularına ait su taşıyan borulardan veya şube yolundan idareye ait kuyu veya kaynaktan delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak vb. surette su temin etmek, abone iken sayaçsız veya sayacı işletmeyecek her hangi bir yolla su temin etmek gibi yasal olarak da suç sayılan bu tür işlemler kaçak su olarak tanımlanmaktadır. İlimiz genelinde sahada gündüz ve gece farklı bölgelerde aralıksız kaçak kullanım kontrolleri yapılmaktadır. Yaz aylarında bahçe sulamaları, yoğun su kullanımı ve içme suyu kayıp kaçaklar nedeni ile su problemi yaşanmakta, kuyulardan ürettiğimiz suyun kullanımı sonucunda kayıp kaçakların fazla olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Başlatmış olduğumuz kayıp kaçak tespit çalışmaları kapsamında su ve kanalizasyon müdürlüğümüz ekipleri ve zabıta ekiplerimiz tespitleri sonucunda gerekli yasal işlemleri başlatacaklardır” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:00
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