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Niğde Belediyesi Futbol Turnuvası sona erdi

Niğde Belediyesi’nin düzenlediği Kurumlar Arası ve Sivil Toplum Kuruluşları ile gerçekleştirilen Futbol Turnuvası sona erdi.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:30
Niğde Belediyesi Futbol Turnuvası sona erdi

Niğde Belediyesi’nin düzenlediği Kurumlar Arası ve Sivil Toplum Kuruluşları ile gerçekleştirilen Futbol Turnuvası sona erdi.


Niğde Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün 8.’sini düzenlediği “Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Futbol Turnuvası’na 28 takım katıldı. 5 Şubat Stadı’nın yanındaki dış sahada gerçekleştirilen müsabakalar centilmenlik çerçevesinde tamamlandı.


Yapılan 58 karşılamanın ardından turnuvanın galibi Acar Tur Masterler olurken 2.’lik kupasını Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, 3.’lük kupasını Hasandağı Aslanları ve 4.’lük ödülünü Milli Eğitim Müdürlüğü futbol takımı aldı.


Niğde Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Kurumlar ve STK’lar arası Futbol Turnuvası’nı centilmence mücadele ederek tamamlayarak kupa almaya hak kazanan takımlar ödüllerini programa katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.


Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Kıyasıya centilmenlik içerisinde mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum. Seneye daha Professional bir organizasyonla turnuvanın tekrarını gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum”dedi.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; “Turnuvada birinci olan takımı ve diğer takımları gösterdikleri centilmence mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Spor dostluktur, kardeşliktir, barıştır. Düzenlenen bu turnuvada bu amaca yönelik düzenlenmiş bir etkinliktir. Belediyemizce düzenlenen bu turnuva bundan sonra da bu amaca hizmet ederek devam ettirilecektir. İlimize bu sayede bir heyecan gelecek ve insanlarımız futbolu daha çok sevecek, spora daha çok yönlendirilecektir. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanımızı ve ekibini turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:30
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