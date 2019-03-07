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Niğde Belediye Meclis Üyelerine duygulandıran veda

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan birlikte görev yaptığı belediye meclis üyeleri için veda yemeği düzenledi.

07 Mart 2019 Perşembe 14:24
Niğde Belediye Meclis Üyelerine duygulandıran veda

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan birlikte görev yaptığı belediye meclis üyeleri için veda yemeği düzenledi.


Son kez Belediye Meclis üyelerine hitap eden Belediye Başkanı Rifat Özkan bazı meclis üyeleri için 15 ve bazıları için de 5 yıllık zaman içerisinde kıymetli zamanlarını Niğde’ye hizmet etmek için ayıran Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.


Başkan Özkan; “Davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkes bu yola, şehrime daha iyi hizmet edeceğim diyerek çıktı. 5 yıl boyunca Niğdemize en iyi hizmet ve en isabetli kararları alma noktasında gayret ettik. Tartışmalarımız oldu ama hep belirli bir seviyede götürdük. Koparılacak bağlarımız yok. Geliştirecek daha çok dostluklarımız var. Bundan sonraki hayatınızda huzurlu, mutlu, hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.


Faruk Akdoğan; “Dönemimizde Niğdemizin hayrına olacak çalışmaları yapmak için çaba gösterdik. Bu hizmetlerin yapılmasında vesile olan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bekir Peker; “Kötü günlerimiz hiç olmadı iyi günlerimiz oldu. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


MHP belediye meclis üyesi Emin Alper Öztürk; “Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis grubu olarak Niğde’nin hayrı için çalışmaya gayret gösterdik. Hep halisane niyetlerle hizmet etmeye çalıştık. Ben grubum ve şahsım adına hakkımı helal ediyorum sizlerde helal edin” dedi.


MHP belediye meclis üyesi Aytekin Oral; “Şimdiye kadar yapmış olduğumuz dönemlerde böyle bir veda yemeği verilmedi. Bu veda yemeğinin verilmesi bizleri çok duygulandırdı. Yemeğin verilmesinde emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum özellikle Rifat Başkanım ve Faruk Başkanıma. Grubum ve şahsım adına sayın başkanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.


Yemeğin sonunda Belediye Başkanı Rifat Özkan meclis üyelerine plaket hediye ederken MHP meclis üyeleri ise Başkan Özkan’a teşekkür plaketi takdim ettiler.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:24
  1. doğa

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