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Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’dan 28 Şubat açıklaması

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 28 Şubat Postmodern darbesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:25
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’dan 28 Şubat açıklaması

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 28 Şubat Postmodern darbesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Başkan Özkan 28 Şubat’ta meydana gelen olayların yıldönümünde yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin sosyal, siyasal ve ekonomik tarihinde derin izler bırakan 28 Şubat süreci, demokratik yönetimle birlikte insanların hak ve özgürlüklerine karşı açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Milyonlarca insan dini veya siyasi görüşü sebep gösterilerek fişlenmiş, başörtülü kadınların kamu kurumlarında eğitim alması ve çalışması engellenmiş, ikna odalarında giyim tarzlarından vazgeçmeleri konusunda baskı uygulanmış ve kararlarını değiştirmeyenler bulundukları kurumlardan atılmıştır. Düşünce ve inançlarından dolayı bireyleri ötekileştiren, toplumda kutuplaşma ve keskin ayrılıklara sebep olan 28 Şubat dönemi uygulamaları, insan hak ve özgürlerini yok sayarak kendi halkını yıllarca mağdur etmiştir. 28 Şubat’ dan sonraki süreç göstermiştir ki darbeler ve dayatmalar değil, millet iradesi ve demokrasi kazanmıştır. Demokrasiye balans ayarı yaptık 28 Şubat bin yıl devam edecek diyenler kaybolup gitmişler millet iradesi ve demokrasi zirve yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 28 Şubat’ın yıl dönümünde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, Allah’ın yardımı, milletimizin basireti sayesinde kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Türkiye, önceki anti- demokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardı. 28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş’um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz”

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:25
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