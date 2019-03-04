Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Son Meclis toplantısını yaptı Rifat Özkan Başkanlığında son meclis toplantısı Niğde Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Rifat Özkan Başkanlığında son meclis toplantısı Niğde Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda yoklamanın alınmasının ardından ve bir önceki aya ait karar özetleri okundu.

Gündemde olan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarımla 5 yıldır Niğde’ye hizmet etme gayretinde olduk. 3 buçuk yıl Belediye Meclis üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak yaptığım görevin ardında 1 buçuk yıllık Belediye Başkanlığım görevim süresince en iyi hizmeti yapmanın gayretinde olduk. Bu konuda destek veren tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Uyum içerisinde bir çalışma temposu göstermenin gayretinde olduk. Seçimler sonrası görev alacak Belediye yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. Önemli olan insanımıza şehrimize en iyi hizmeti yapmaktır” dedi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.