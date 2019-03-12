Niğde Belediye Başkanı Özkan’ın 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Özkan mesajında; “İstiklal Marşı; Türk Milletinin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin ölümsüzleştiği dizelerdir. Milletimizin dini, bayrağı ve toprakları uğruna Milli Mücadeleden hareketle kaleme alınan ve aziz milletimizin içinde bulunduğu durumu en doğru şekilde izah eden İstiklal Marşımızın ne zorluklar altında kaleme alındığı ve o dönemde milletimizin içerisinde bulunduğu durumu hatırlatmamız, unutmamamız gerekir. Bu zorluklarla bizlere emanet edilen bu topraklar için var gücümüzle aziz Türk milleti olarak çalışma gayreti içerisinde olmalıyız. Merhum Mehmet Akif’in dediği gibi, ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!’ İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi