Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Regaip Kandili Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Özkan mesajında şu ifadelere yer verdi. “İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili’ ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir.Kur’an ve oruç ayı olan Mübarek Ramazan-ı Şerif-in müjdecisi olan bu mübarek gece günahlardan arınmak için önemli bir fırsattır. Rabbim cümlemizi evvela mübarek Ramazan ayına ardından da Kadir Gecesi’ne eriştirsin. Tüm sevdiklerimizle birlikte Ramazan Bayramı’nın güzelliklerini yaşamayı nasip etsin. Bu vesileyle hemşerilerimizin ve tüm İslam Aleminin; Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olması Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum”