0553 313 94 23

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan 8 Mart Kadınlar günü mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan bir mesaj yayınladı.

08 Mart 2019 Cuma 15:24
Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan 8 Mart Kadınlar günü mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan bir mesaj yayınladı.


Başkan Özkan mesajında; “Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Toplumun her kesiminde yer alan başarı gösteren kadınlarımızı takdir ediyorum. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin ve sevginin kaynağı olmuştur. Bu vesile ile başta Niğdeli kadınlarımız olmak üzere, bütün kadınlarımızın ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlarım. Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pekcan: "Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız"
    1. Pekcan: "Eximbank ve QNB Finansbank iş..
    2. Surlu kadınlar hem eğlendi hem kazandı
    3. Akseki’de mahallelere kilit parke taşı..
    4. Kadınlar Gününde sahaya çıkıp..
    5. 239 yolcusuyla kaybolmuştu! 5 yıllık..
    6. Nusaybin’de Öğretmenler 8 Mart Dünya..
    7. Irak Meclis Başkanı, İran..
    8. Taner Öcal: “Bu şehrin birlikteliğe..
    9. Trump: Tamamen kontrolden çıktılar!
    10. Kaymakam Ayca, kadınların gününü..
    11. Başkan Vergili kadınları unutmadı
    12. Kayserispor’un Rize’ye seferi Cumartesi
    13. Yenice’de Jandarma Kadınlar Günü’nü..
    14. Bodrum Belediyesi kadınları unutmadı
    15. İran petrol tankerine Babu'l Mendeb..
    16. Beylikdüzü’nde çocuklar için ‘Adile..
    17. Kireçci, “Bugün esaret zincirini..
    18. Bozbey Bursalılar’ın kandilini kutladı
    19. Aksa İmamı'ndan dünya Müslümanlarına..
    20. Datça’da renkli Dünya Kadınlar Günü..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti