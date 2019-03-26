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Niğde Belediye Başkanı Özkan veda ediyor

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan görev süresi boyunca çalıştığı basın mensuplarıyla düzenlediği program ile bir araya geldi.

26 Mart 2019 Salı 15:10
Niğde Belediye Başkanı Özkan veda ediyor

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan görev süresi boyunca çalıştığı basın mensuplarıyla düzenlediği program ile bir araya geldi.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde çalıştırılan Göncü Konağı’nda düzenlenen programda Belediye Başkanı Rifat Özkan basın mensuplarına tek tek teşekkür etti.


Belediye Başkanı Rifat Özkan; “31 Mart’ta görev sürem sona eriyor. Veda anlamında bir araya gelelim dedik ama bir yere gittiğimiz de yok yine bu şehirde hep beraber yaşayacağız. Belediye Başkanlığım süresince siz basından çok destek gördüm. Size çok teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum. Eleştirilerinizden güzel neticeler doğdu. Belediye Başkanı olur olmaz Niğde Belediyespor problemini kucağımızda bulduk. Haklı eleştirileriniz de vardı. Onlardan yola çıkıp işi çok ciddiye alarak Niğde sporun problemini çözdüğümüz gibi gerçekten Orta Anadolu’da futbolun mutfağını kurmuş olduk. Böyle bir problemi ciddiye aldık. Çünkü basın durmadan bizi körüklüyordu. İyi niyetliydiniz. İnsanımıza en güzel hizmetleri yapma noktasında hepimizin niyeti de öyle oldu.Uzun bir süre değildi ama kısa sürede de olsa halkımızın gönlünde ufak da olsa hoş bir seda bıraktım diye düşünüyorum. Olumlu tepkileri alınca hakikaten seviniyorum” dedi.


Belediye Başkanı Özkan; “Aday olmak ben şehrime hizmet edeceğim demektir. Tüm adaylarımızı aday olma noktasında tebrik ediyorum. Hatta bizim partimizde 20 civarı aday adayı olduğunda onları aradım ve tebrik ettim. Hakikaten aday olma aday adayı olma şehrime hizmet etmek için kendimi ortaya koyuyorum demek başlı başına bir fedakarlık, cesarettir kutlamak lazım. Niğde’de demokratik yarış bilinci iyi yerleşmiş. Belirli bir seviyede gidiyor. Son anketi Pazar günü sandıkta halk yapar” dedi.


Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Görev sürem boyunca büyük küçük bir çok hizmete imza attık. Bunların içerisinde yılların sorunu olan Akkaya barajının kokusuna son verecek olan biyolojik arıtma tesisinin temelini atarak inşaatını başlattık. Bu tesisi Niğde’mize kazandırmaktan gururluyum mutluyum. Bu vesileyle hizmet etmekten gurur duyduğum tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:10
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